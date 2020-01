Ma i repubblicani hanno anche un piano B, nel caso i 47 senatori democratici trovassero altri quattro senatori repubblicani per approvare l’audizione dello stesso Bolton: una deposizione «classificata» per motivi di sicurezza nazionale. In tal modo la testimonianza non sarebbe divulgata e si potrebbero contenere eventuali danni. In ogni caso i repubblicani hanno chiarito che nel caso chiamerebbero anche loro dei testi, tra cui l’ex vicepresidente Joe Biden e il figlio Hunter.