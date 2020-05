La Casa Bianca ha ritwittato il controverso post del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Minneapolis accusato di «istigare alla violenza». In risposta Twitter, così come aveva fatto sull’account del presidente americano, ha «censurato» il post con la stessa motivazione. La frase controversa del tycoon è: «Quando partono i saccheggi si inizia a sparare».

«Il presidente non ha istigato la violenza, ma l’ha chiaramente condannata», ha replicato la Casa Bianca, accusando Twitter e il suo numero uno Jack Dorsey di «malafede».

Melania Trump, non c’è ragione per la violenza

«Non c’è ragione per la violenza», ha twittato invece la first lady americana Melania Trump su Minneapolis. «Il nostro Paese - afferma - permette le proteste pacifiche. Ho visto i nostri cittadini unirsi e prendersi cura l’uno dell’altro durante la Covid-19 e non possiamo fermarci ora».