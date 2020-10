(Aggiornato alle 23.58) - Il presidente Donald Trump, risultato positivo al coronavirus così come la moglie Melania, è stato trasportato all’ospedale militare Walter Reed National Military Medical Center dove trascorrerà «alcuni giorni», ha detto poco fa un portavoce della Casa Bianca. Il funzionario ha aggiunto che la visita era precauzionale e che il presidente americano avrebbe lavorato dalla suite presidenziale dell’ospedale, che è attrezzata per consentirgli di continuare i suoi doveri ufficiali. Il ricovero sarebbe stato eseguito su consiglio dei medici come misura cautelare, in modo da poter ricevere cure immediate se necessarie e non ci implicherà un trasferimento di poteri al vicepresidente Mike Pence, è stato inoltre precisato.