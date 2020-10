Nel suo articolo, Nature si focalizza sulla politica ambientale e la gestione della pandemia di Trump e del suo staff. Sull’epidemia, non solo ha mentito sul rischio reale del virus, ma ha indebolito gli sforzi per contenerlo, soffocato le voci contrarie tra chi nel suo governo cercava di ridurre i danni, ordinando alle agenzie governative, come i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA), di dare informazioni inaccurate e promuovendo terapie anti-COVID non provate e potenzialmente dannose.