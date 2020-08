«L’agenda di Joe Biden è ‘made in China’, la mia è ‘made in Usa’». Donald Trump davanti a oltre un migliaio di persone riunite sul prato della Casa Bianca, senza rispetto del distanziamento sociale e senza mascherine, accetta ufficialmente la nomination repubblicana e attacca a testa bassa il rivale che lo sfiderà nelle urne il prossimo 3 novembre.

Fuori dalla Casa Bianca decine di persone si sono radunate per protestare contro il presidente, mentre dentro la folla di invitati applaude ad ogni passaggio del tycoon e gli regala diverse ovazioni. Ma la vera star della serata è Ivanka, elegante, sicura di sé, con un discorso teso a umanizzare l’immagine di un tycoon dal carattere ruvido e istintivo: «Mio padre si batte per le famiglie, non per le elite. È lui che ha cambiato Washington, non viceversa. Lui è il difensore del buon senso, è il paladino della gente comune», assicura Ivanka, mentre gli invitati scandiscono il coro ‘four more years’. Anche quando tra gli eroi americani cita David Crockett e Buffalo Bill.