Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «vive in base ad un codice di menzogne, avidità ed egoismo»: lo ha detto Joe Biden in campagna elettorale in Pennsylvania. Il candidato democratico alla Casa Bianca lo ha attaccato nuovamente per le presunte offese ai militari americani. «Quando si tratta di veterani è totalmente antiamericano, mio figlio Beau non è un perdente o un fesso, non ha servito con perdenti e fessi, ha servito con eroi», ha dichiarato. «Trump ha detto che non capisce perché la gente serve il proprio Paese, ma non sorprende arrivando da un uomo che pensa solo che cosa ci guadagna lui», ha aggiunto.