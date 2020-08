«Non ho paura di Donald Trump, mi sono opposta a Trump e a persone come lui in tutta la mia carriera. Lui non mi spaventa»: lo afferma la candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris in una e-mail ai suoi sostenitori. Trump «è un predatore seriale e io ho speso la mia carriera a metterli in galera», scrive, elencando poi altre sue battaglie.