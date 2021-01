Dietro l’assalto al Congresso vi è più la cieca fede nelle denunce di Trump di un voto rubato, o lo sfogo di una parte della società USA in grosse difficoltà?

«Vi è una fede cieca nelle denunce di Trump, in quanto molti repubblicani continuano a credere che l’elezione presidenziale sia stata fraudolenta, però non si può sottovalutare il potere carismatico che Trump esercita sul suo elettorato. Potere carismatico nel senso che l’unico motivo per cui i suoi sostenitori credono che il voto del 3 novembre sia stato macchiato da frodi è che Trump continua a ripeterlo. Una parte del Partito repubblicano gli ha fatto eco in questa sua denuncia, mentre l’altra parte non ha smentito questa sua tesi. Quindi il discorso politico del presidente uscente non è basato su fatti ma sulla parola del leader che...