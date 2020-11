Donald Trump ha dimostrato in queste elezioni alcuni sorprendenti progressi tra i latinos ed altri elettori non bianchi che hanno compensato le perdite tra quelli che lo sostennero quattro anni fa. E’ quanto emerge da alcuni sondaggi all’uscita dei seggi da parte di Edison Research.

Il presidente ad esempio ha vinto sia la Florida che il Texas in parte per il supporto di elettori ispanici. In Florida il voto latino, soprattutto quello degli esuli cubani, è andato diviso fra Trump e Biden ma nel 2016 il presidente vinse solo quattro voti su 10 nella sua sfida contro Hillary Clinton.

Complessivamente, Trump ha conquistato tre su dieci elettori non bianchi, contro i due su dieci di quattro anni fa, e ha mantenuto il suo vantaggio tra gli elettori bianchi (sei su 10). In Texas, 4 su 10 ispanici hanno votato per Trump, uno in più che nel 2016.

I sondaggi della Edison mostrano inoltre che mentre Biden ha prevalso tra gli elettori non bianchi, Trump ha ricevuto una proporzione leggermente più alta del voto non bianco rispetto alle precedenti presidenziali. Hanno votato per lui l’11% degli afro-americani, il 31% degli ispanici e il 30% di asiatici-americani, 3 punti in più fra tutti i tre gruppi rispetto al 2016.

Il presidente sembra per aver perso qualche sostegno tra gli uomini bianchi e gli anziani in Georgia, Pennsylvania e Wisconsin, tutti Stati vinti quattro anni fa ma che ora restano nel limbo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata