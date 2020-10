(Aggiornato alle 18.08) «Donald Trump continua a migliorare»: lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley nella conferenza stampa per il secondo bollettino medico sulle condizioni del presidente americano. «Donald Trump ha avuto due episodi di caduta di ossigeno durante la sua malattia», ha precisato il team medico che ha in cura il tycoon. Questi ha avuto bisogno di ossigeno supplementare sia venerdì che sabato. Ora il suo livello è al 98%. Trump non ha febbre da venerdì e le sue funzioni vitali sono stabili, prosegue il bollettino. Domani potrebbe lasciare l’ospedale. Il presidente ha iniziato una terapia a base di steroidi per prevenire le infiammazioni.

«Non voleva farsi ricoverare»

Donald Trump non voleva farsi ricoverare ad un mese dalle elezioni e ha tentato di resistere ai medici ma poi ha ceduto alle pressioni, dopo che gli era stato dato un ultimatum: poteva recarsi all’ospedale mentre era ancora in grado di camminare o i dottori sarebbero stati costretti a portarlo in una carrozzella o in barella nel caso le sue condizioni peggiorassero. Lo scrive Vanity Fair ma anche la Cnn riporta una ricostruzione analoga. Il presidente ha accettato ma ha preferito attendere la chiusura di Wall Street, nel timore che precipitasse.

Quasi 39 e mezzo di febbre e con l’ossigeno

Venerdì, prima del ricovero, Trump ha avuto la febbre alta, fino a sfiorare i 39 e mezzo di temperatura. Lo riferisce Vanity Fair spiegando che l’aumento della febbre è stato uno degli elementi che ha convinto il presidente a farsi ricoverare. Nelle stesse ore ha avuto bisogno dell’ossigeno e - sempre secondo la testata - avrebbe avuto anche palpitazioni cardiache, possibile effetto collaterale del trattamento a base di anticorpi sintetici ricevuto.

Campagna elettorale dall’ospedale

Intanto, il presidente continua a fare campagna twittando dal suo letto d’ospedale, dove è ricoverato per il Covid-19, Il presidente ha già scritto due post politici, uno per condividere i ringraziamenti ricevuti da un gruppo che sostiene le comunità afroamericane e l’altro per segnalare l’endorsement di tre astronauti alla senatrice dell’Arizona Martha McSally contro il suo sfidante, l’ex cosmonauta Mark Kelly.

