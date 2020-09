«Gli insegnanti hanno pagato 7.239 dollari, i pompieri 5.283, le infermiere 10.216 dollari. Donald Trump ha pagato 750 dollari»: Joe Biden va all’attacco del presidente su Twitter dopo lo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 15 anni, secondo cui ha non ha pagato tasse federali per 10 anni e ha versato solo 750 dollari nel 2016 e nel 2017. Il candidato democratico ha ritwittato un post del suo team, che è già stato visualizzato oltre 2,3 milioni di volte.

Ocasio-Cortez: «Ha speso 70 mila dollari dal parrucchiere»

Anche la giovane deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez ha lanciato un attacco al vetriolo contro il presidente. «Nel 2016 e nel 2017 io ho pagato migliaia di dollari all’anno come barista, Trump 750 dollari», twitta, sottolineando che il presidente «ha contribuito a finanziare le nostre comunità meno di una barista e degli immigrati irregolari». Poi la stoccata velenosa: «Pur dichiarando perdite, è riuscito a godersi uno stile di vita lussuoso con deduzioni fiscali su quello che gran parte delle persone considera spese personali, comprese le residenze, gli aerei e 70 mila dollari di acconciature per la tv», scrive, ricordando che lo scorso anno i repubblicani la criticarono per un taglio di capelli da 250 dollari nel giorno del suo compleanno. «Dov’è la critica del loro idolo per aver speso 70 mila dollari di parrucchiere? Oh, da nessuna parte perché sono senza spina dorsale e ipocriti misogini», conclude.

Sanders: «Shock degli shock»

«Shock degli shock! Donald Trump, l’auto proclamato miliardario, ha ricevuto 72,9 milioni di rimborsi fiscali dall’erario mentre non ha pagato un nickel di tasse federali in 10 anni su 15. Sì, Trump ama il socialismo aziendale per se, l’aspro capitalismo per tutti gli altri»: il senatore Bernie Sanders ironizza così sul presidente.

Pelosi: «Segno di disprezzo per i lavoratori»

«È un segno del disprezzo del presidente Trump per le famiglie di lavoratori americani il fatto che abbia speso anni abusando del codice tributario mentre approvava la truffa fiscale repubblicana per i ricchi che dà l’83% dei benefici all’1% dei più facoltosi»: così la speaker della Camera Nancy Pelosi ha commentato lo scoop del New York Times sulle dichiarazioni fiscali del presidente.

Trump si difende: «Avevo diritto all’ammortamento e ai crediti fiscali»

«I media fake news, proprio come nel periodo elettorale del 2016, sollevano contro di me la questione delle tasse e ogni sorta di assurdità con informazioni ottenute illegalmente e solo con cattive intenzioni. Ho pagato molti milioni di dollari in tasse ma avevo il diritto, come chiunque altro, all’ammortamento e ai crediti fiscali»: lo twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’esplosivo scoop del New York Times. «Inoltre, se guardate agli straordinari asset da me detenuti, cosa che non hanno fatto le fake news, sono estremamente sotto la leva (fiscale). Ho un debito molto piccolo se comparato al valore degli asset», prosegue Trump. «Molte di queste informazioni sono già nei documenti, ma ho detto da molto tempo che posso divulgare le dichiarazioni finanziarie, dal momento in cui ho annunciato che avrei corso per la presidenza, dichiarazioni che mostrano tutte le proprietà, gli asset e i debiti. È una dichiarazione (finanziaria, ndr) molto impressionante e mostra anche che io sono l’unico presidente che ha rinunciato ai quasi 400 mila dollari di stipendio presidenziale!», conclude.

©CdT.ch - Riproduzione riservata