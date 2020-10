L’epidemia di coronavirus ha bussato alla Casa Bianca e ora che il presidente Trump risulta contagiato, tutto può ancora cambiare in vista del voto del 3 novembre. Con l’avvicinarsi delle elezioni oggi mettiamo a fuoco la politica estera USA negli ultimi 4 anni e come potrebbe cambiare in futuro, intervistando la politologa Mildred Elizabeth Sanders, docente presso la Cornell University di Ithaca, nello Stato di New York

Con l’epidemia di coronavirus le relazioni con la Cina si sono ulteriormente deteriorate e Trump ha cancellato il contributo degli Stati Uniti all’OMS. L’impressione è che gli USA stiano rinunciando a esercitare la propria leadership globale. Cosa ne pensa?

«Gli effetti di questa pandemia mortale e distruttiva probabilmente spingeranno molti Paesi a diventare meno favorevoli...