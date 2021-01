Era stato bloccato, è tornato e, dopo un video all’insegna del pacifismo in cui ha promesso una transizione ordinata, pubblicato quando in Europa era notte, ha cinguettato rivolgendosi ai «75 milioni di grandi patrioti americani» che hanno votato per lui alle presidenziali di novembre, ma anche per i suoi slogan politico-filosofici «America First» e «Make America Great Again». Trump, nel suo tweet, ha spiegato che i suoi elettori avranno una voce «per molto tempo in futuro». E ancora: non verranno trattati ingiustamente «in nessun modo».