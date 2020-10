«La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo il Paese per questo? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col coronavirus, che su gran parte della popolazione non è letale»: così ha twittato Donald Trump, tornato alla Casa Bianca dopo quattro giorni di ricovero in ospedale per il virus.