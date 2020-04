(Aggiornata alle 8.37) La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus. Il suggerimento arriva da Donald Trump che ha indicato che si potrebbero testare i raggi ultravioletti (Trump dice «di colpire il corpo con una tremenda luce, che si tratti di ultravioletti o solo di una luce molto potente. Portandola nel corpo attraverso la pelle o in qualche altro modo») e le iniezioni di disinfettanti per vedere se uccidono il coronavirus. «Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo», ha dichiarato Trump. L’indicazione ha scatenato subito una pioggia di polemiche con molti esperti che hanno definito «irresponsabile e pericoloso» il suggerimento del presidente Usa, perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. Trump inoltre non ha escluso la possibilità di estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all’estate: le estenderemo fino a quando non ci «sentiremo sicuri».