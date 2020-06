Il filmato del momento della spinta all’anziano da parte degli agenti è subito diventato virale sul web. Sul canale YouTube dalla spagnola «Canal 5 Radio» è stato analizzato a rallentatore e, dopo la tesi di Trump sulla messinscena, è finito sui social network in numerose pagine di stampo cospirazionista. Nel video, in riferimento ai movimenti che fa con la mano Martin Gugino dopo essere finito a terra, viene suggerita l’idea che l’anziano possa aver utilizzato una pompetta per simulare la fuoriuscita di sangue dal suo orecchio. Dal video non è possibile distinguere con chiarezza alcun dispositivo che farebbe pensare ad una finta ferita. Senza contare che i costanti bollettini dell’ospedale in cui è ricoverato l’uomo smentiscono la tesi esposta nel filmato (che avevamo pubblicato sul nostro sito, ma abbiamo rimosso perché evidentemente equivoco e fuorviante).

Martin Gugino, 75 anni, è un’attivista già arrestato 4 volte in passato per la partecipazione a manifestazioni pacifiste, ma non è mai stato condannato per alcun reato. L’idea suggerita da Trump che l’uomo possa essere «un provocatore antifa», è stata rilanciata dalla tv via cavo di San Diego One American News (OAN) dopo che lo stesso presidente ha menzionato OAN, emittente nota per la diffusione di tesi complottiste. Twitter, nonostante in passato abbia rimosso alcuni tweet del presidente Usa, in questo caso ha ritenuto che non violasse la policy del social network (infatti il tweet è ancora visibile sul profilo di Trump).