Donald Trump punta a lanciare un servizio video in streaming on demand per «competere con la programmazione creata da Big Tech e da Big Media». Lo annuncia la Trump Media & Technology Group denunciando la «censura» e la «corruzione» dei social media.

«Questa nuova era di censura è un disastro per il nostro paese», afferma Trump spiegando che alla luce di questo problema ha «realizzato che per riportare la libertà di espressione è necessario l’ingresso sul mercato di una nuova grande piattaforma». Si tratta di Big Tent, in cui saranno invitati esponenti di tutti partiti e non ci saranno algoritmi o manipolazione politica.

«La scorsa settimana ho creato una società per sfidare il dominio di Big Tech e di Big Media. Oggi voglio spiegarvi perché lo faccio: questo per me non è solo politica, è per salvare il paese», afferma Trump denunciando la censura dei social media, «le piazze pubbliche dei nostri tempi».

L’ex presidente quindi spiega come l’aggressiva censura e la «cancel culture» di Big Tech «non è solo anti-americana, ha conseguenze reali nel mondo». Da qui l’esigenza - osserva il tycoon - di creare una nuova piattaforma: «sono probabilmente l’unico in America con le risorse, l’esperienza e il desiderio» di farlo.

Per sfidare la censura di Big Tech «stiamo creando Big Tent», che sarà «libera, vibrante e diversa come l’America. Il Truth Social è solo l’inizio. La Trump Media and Technology Group lancerà anche un servizio di video in streaming on demand che competerà con Big Tech e Big Media», aggiunge Trump.

«Non ci si può fidare di un piccolo gruppo di potenti che la pensano tutti uguale e che sperano di far tacere tutti coloro che la pensano diversamente - osserva -. Sono determinato a spezzare la loro presa sui media, la tecnologia e l’intrattenimento».

