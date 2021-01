«Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme». Lo afferma Donald Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull’Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. «È stato un grande onore essere la vostra First Lady», ha detto a sua volta Melania Trump. Al suo arrivo alla base di Andrews Donald Trump e Melania sono stati salutati dai cori dei di fan e da salve di cannone. Fra la piccola folla che attendeva alla base militare ci sono tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. L’atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. «Abbiamo sviluppato un vaccino» contro il coronavirus «in pochi mesi, un miracolo medico». «Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi», afferma Donald Trump davanti ai suoi sostenitori, che gli cantano «We Love You». Lui risponde: «We love you too, dal profondo del mio cuore». «Ritorneremo, in qualche modo», ha detto, aggiungendo: «Continuerò a lottare per voi. È stato un onore e un privilegio essere il vostro presidente». Dopo il breve discorso di addio, Donald Trump e Melania sono partiti a bordo dell’Air Force One.