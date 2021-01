Come anticipato dal suo staff, il neopresidente degli Usa Joe Biden ha firmato 17 ordini esecutivi. Il primo è stato quello che impone l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale negli edifici e nei territori federali contro la pandemia.

Tra gli altri il rientro nell’accordo di Parigi sul clima, la revoca del divieto di ingresso negli Usa ai cittadini di alcuni Paesi musulmani, lo stop all’oleodotto Keystone tra Canada e Usa, e la fine della dichiarazione di emergenza per dirottare fondi per il muro col Messico.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, «accoglie con grande favore» la decisione di Biden di «rientrare nell’accordo di Parigi sul clima e unirsi alla crescente coalizione di governi, città, stati, imprese e persone che intraprendono azioni ambiziose per affrontare la crisi climatica».

«Dopo il Climate Ambition Summit dello scorso anno i paesi che producono metà dell’inquinamento globale da carbonio si sono impegnati per la neutralità delle emissioni, l’impegno di oggi (ieri per chi legge) di Biden porta questa cifra a due terzi. Ma c’è ancora molta strada da fare, la crisi continua a peggiorare e il tempo stringe per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius».