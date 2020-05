«Abbiamo visto cosa hanno cercato di fare, e non è riuscito loro, nel 2016. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo, in maniera più sofisticata. Proprio come non possiamo permettere che elezioni per posta mettano radici nel Paese». È la reazione del presidente Usa dopo che Twitter ha segnalato due suoi tweet con l’avviso di «verificare i fatti» e un link in cui si spiega che le dichiarazioni di Trump sono prive di fondamento.