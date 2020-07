Quando martedì pomeriggio, sotto un caldo soffocante, il presidente Trump ha presentato alla stampa le ultime misure punitive decise dalla Casa Bianca nei confronti della Cina in segno di protesta per la controversa legge sulla sicurezza imposta a Hong Kong, le sue parole non hanno sorpreso nessuno. Ormai da mesi, una sorta di nuova guerra fredda ha fatto dimenticare i sorrisi e le promesse dei primi incontri tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. In una serie di accuse e contraccuse, la dinamica del rapporto tra i due Paesi è diventata di giorno in giorno più complessa e più inquietante.

Nella lunghissima diatriba in cui ha mescolato per un’ora, parlando a ruota libera, le critiche a Joe Biden, i suoi sondaggi elettorali, la crisi del coronavirus e i rapporti con la Cina, Trump ha...