Donald Trump ancora una volta nel mirino di Twitter. «Contenuto multimediale manipolato», la scritta comparsa sotto un tweet in cui il presidente Usa ha postato una versione «modificata» di un video molto popolare sui social, virale fin dal 2019: quello di due bimbi, uno bianco e uno afroamericano, che corrono l’uno verso l’altro per poi abbracciarsi. Nel video postato dal presidente americano si vede invece il bimbo bianco inseguire quello nero e sotto la scritta: «Bambino terrorizzato fugge da bambino razzista». Cliccando sul link «contenuto multimediale manipolato», Twitter rimanda al video originale con la seguente descrizione: «Nel settembre 2019, la CNN ha riferito, in un video virale, di un’amicizia tra due bambini piccoli. Giovedì, il presidente ha condiviso una versione del video che, come confermato da molti giornalisti, è stata montata e modificata con un falso ‘strillo’ della CNN».