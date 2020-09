Il Nobel per la Pace 2021 a Donald Trump? Qualcuno ci ha pensato, in particolare un parlamentare norvegese, che ha formalmente nominato il presidente statunitense per il ruolo di mediazione svolto nell’accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti. «Penso che Trump abbia compiuto più sforzi di qualunque altro candidato per creare pace tra le Nazioni», ha detto il norvegese Christian Tybring-Gjedde parlando alla Fox News, la tv più amata proprio da Trump.