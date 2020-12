«Ci sono scenari che fanno davvero paura», avrebbe ammesso un funzionario dell’amministrazione, ribadendo come Trump, col sostegno di alcuni deputati e senatori lealisti, è comunque determinato a creare il caos in Congresso il 6 gennaio, quando si dovranno contare ufficialmente i voti dei grandi elettori che hanno dato la vittoria a Biden.

Da venerdì e per tutto il weekend il presidente uscente avrebbe quindi ricevuto più volte nello Studio Ovale o sentito al telefono personaggi come l’avvocatessa cospirazionista Sidney Powell, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale (appena graziato) Michael Flynn, il suo ex stratega politico Steve Bannon, il falco consigliere al commercio Peter Navarro e l’eccentrico fondatore ed ex CEO del sito di commercio online Overstock.com Patrick Byrne.