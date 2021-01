Pare che il Washington Post abbia la calamita per scoperchiare «scandali» presidenziali perpetrati da uomini di potere ai danni della democrazia americana. La testata capitanata da Martin Baron è infatti entrata in possesso di una lunga conversazione telefonica tra il presidente Donald Trump e il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensberger in cui il tycoon cerca di convincere – tra rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce di dubbie conseguenze – il repubblicano a «trovare» 11.780 voti per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre che, fino a prova contraria, hanno portato alla vittoria di Joe Biden e che, de facto, gli hanno permesso di aggiudicarsi l’ambita poltrona della Casa Bianca. It’s impeachable. It’s likely illegal. It’s a coup (È da impeachment....