Donald Trump non testimonierà al processo d’impeachment, come chiesto dai manager della Camera che rappresentano l’accusa.

È la risposta degli avvocati dell’ex presidente, Bruce Castor e David Schoen, secondo cui la richiesta è un segno che la Camera non è in grado di provare le sue accuse.

Anche Jason Miller ha confermato alla Cnn che Trump, di cui è un ex collaboratore, «non testimonierà in un processo incostituzionale». Tocca ora ai dem decidere se convocare l’ex commander in chief con una citazione.