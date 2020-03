Negli Stati Uniti sono stati superati i 5.000 casi di contagio da coronavirus. Il bilancio delle vittime sale attorno ai 100 morti. È quanto emerge dagli ultimi dati della autorità federali e locali. In un briefing della task force alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha però affermato che gli Usa stanno facendo progressi nella risposta al coronavirus e che le procedure per i test stanno andando bene.

«Stiamo lavorando bene, vogliamo meno morti possibili, non vogliamo trovarci nella situazione dell’Italia», ha affermato. Trump ha pure annunciato l’espansione dei servizi sanitari telefonici e ha invitato gli americani a comprare meno e a non fare incetta di merce, assicurando che i negozi resteranno aperti. Trump ha anche detto di sperare che gli Usa non abbiano bisogno di un «lockdown» nazionale.