«Potrei decidere di correre di nuovo per la presidenza nel 2024»: lo ha detto Donald Trump scatenando l’entusiasmo della platea del CPAC, la Conferenza dei conservatori americani. Quindi, l’ex presidente è tornato sulle elezioni del 2020: «Queste elezioni sono state truccate, hanno cambiato l’esito del voto. È una vergogna. Gli abusi del 2020 non devono accadere mai più, non dobbiamo piu’ permetterlo».