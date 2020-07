«Trump punisce la Germania per avvertire tutti i Paesi europei»

L’annuncio definitivo sul trasferimento di parte delle truppe USA in Germania è arrivato. Trump spera di trarre benefici elettorali da questa sua decisione, ma la NATO come ne esce?

«Ne esce malconcia perché ciò indica che non c’è coesione sulle spese militari. Il motivo principale della decisione di Trump sta nel fatto che lui ha chiesto ripetutamente ai Paesi della NATO di spendere il 2% del PIL per la difesa, in quanto l’attuale amministrazione USA non vuole pagare per la sicurezza degli europei. Il Paese traino dell’UE in questo momento è la Germania, una delle migliori economie mondiali. Nonostante ciò la Germania continua a spendere meno del 2% del suo PIL per la difesa. Prendendo di mira Berlino, Trump vuole dare una chiara indicazione a tutti i Paesi UE».

Ma vi è solo questo problema...