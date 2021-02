Donald Trump recupera consensi tra gli elettori repubblicani dopo l’assoluzione nel secondo processo di impeachment. Secondo un sondaggio Morning Consult/Politico, il 54% del campione lo sosterrebbe nelle ipotetiche primarie del 2024 per la Casa Bianca - come a fine novembre - staccando in modo siderale tutti i potenziali avversari: Mike Pence (12%), Nikki Haley (4%), Ted Cruz (4%), Mitt Romney (3%) e lo stesso figlio Donald Jr (8%).

Il 59% ritiene inoltre che dovrebbe giocare un «ruolo importante» nel partito, con un aumento di 18 punti rispetto al sondaggio del 6-7 gennaio (dopo l’assalto al Congresso), mentre solo il 17% pensa che non dovrebbe avere alcun ruolo. La quota di repubblicani che lo considera in qualche modo responsabile per l’attacco al Capitol è scesa di 14 punti al 27%.

Il punto di vista dei repubblicani sulle responsabilità per l’insurrezione è in forte contrasto però con l’elettorato generale: il 64% del campione afferma che l’ex presidente è almeno in parte responsabile e il 58% approva la decisione di averlo messo in stato di accusa (compreso il 52% degli indipendenti e quasi un repubblicano su 5). Inoltre il 51% - incluso il 76% dei democratici e quasi la metà degli indipendenti - disapprova la sua assoluzione, contro il 79% degli elettori repubblicani, che la condivide.

©CdT.ch - Riproduzione riservata