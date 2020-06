Ma Gardner - che ora sostiene Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca - non ha risparmiato neppure alcuni ex dirigenti dell’amministrazione Trump, come l’ex capo del Pentagono James Mattis e l’ex chief of staff John Kelly, che recentemente hanno criticato il presidente per l’uso dell’esercito nelle proteste per la morte di George Floyd. «Sono contento che abbiano fatto sentire le propria voce, ma è troppo tardi», ha detto, sostenendo che sono stati dei «complici» avendo accettato di servire un presidente e un’amministrazione di cui conoscevano la natura sin dall’inizio.