Trump rinvia il G7 dopo il forfait di Merkel

Donald Trump intende posticipare il G7 che voleva tenere a fine giugno alla Casa Bianca, dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva rifiutato il suo invito a partecipare di persona per la pandemia di coronavirus. Il presidente americano intende organizzarlo a settembre e afferma di voler invitare anche la Russia - sospesa dal 2014 per l’annessione della Crimea - e altri paesi come la Corea del Sud, l’Australia e l’India. Un suo consigliere, scrive il New York Times, ha spiegato che l’idea è quella di unire i tradizionali alleati per discutere della Cina, diventata un Paese rivale strategico degli Usa. «Non penso che il G7 rappresenti cosa sta succedendo nel mondo. È un gruppo molto obsoleto di Paesi», ha spiegato Trump. L’idea di invitare Mosca però è destinata ad irritare altri membri del G7.