«È chiaro che abbiamo vinto in Georgia e North Carolina», ha affermato il presidente, riferendosi a due Stati chiave per i quali non è stato ancora dichiarato un vincitore e in cui è ancora in corso lo scrutinio (QUI LA DIRETTA). «Stiamo vincendo anche in Pennsylvania, con un margine veramente enorme», ha detto Trump dalla Casa Bianca. «La partita non è chiusa», ha aggiunto.