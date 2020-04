Donald Trump ha aperto il suo briefing sul coronavirus accusando i media di non riportare le statistiche che mostrano come gli Usa stiano avendo risultati migliori a quelli di qualsiasi altro Paese.

Il bilancio delle vittime del coronavirus negli Stati Uniti è salito di 1.891 casi nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 38.664, secondo il report della Johns Hopkins University. Si contano 732.197 contagi confermati: è il maggior numero di casi di virus e decessi di qualsiasi Paese del mondo. In Europa i morti sono ormai oltre 100.000, i due terzi delle 157.539 vittime in tutto il mondo.

Secondo il Washington Post le industrie americane hanno spedito in Cina in gennaio e in febbraio mascherine e altro materiale protettivo per diversi milioni di dollari con l’incoraggiamento del governo federale, una mossa che sottolinea l’incapacità dell’amministrazione Trump di riconoscere la minaccia della pandemia per gli Usa e di prepararsi all’emergenza.