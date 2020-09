Trump: «Sapevo ma ho preferito tacere», Biden: «Comportamento quasi criminale»

Il commento di Biden segue le anticipazioni del nuovo libro di Woodward su Trump («Rage»), in cui il presidente afferma che sapeva con settimane di anticipo rispetto al primo decesso in Usa che il coronavirus era pericoloso, trasmissibile per via aerea, altamente contagioso e «cinque volte più fatale di una forte influenza». «Il lavoro che abbiamo fatto è stato incredibile. Ma non volevamo instillare il panico. Non vogliamo saltare su e giù e cominciare a gridare che abbiamo un problema che è un tremendo problema, spaventare tutti», ha aggiunto Trump.

«Questo è il motivo per cui non abbiamo alcuna fiducia nella sua leadership», ha affermato Biden riferendosi a Trump: «Si trattava di assicurarsi che il mercato azionario non scendesse, che i suoi ricchi amici non perdessero soldi e che lui potesse dire qualsiasi cosa, che in realtà tutto ciò che è successo non aveva nulla a che fare con lui», ha proseguito l’ex vice presidente speculando sui motivi che hanno spinto Trump a minimizzare la pericolosità del virus. «Ha sventolato una bandiera bianca. È scappato. Non ha fatto un accidente», ha concluso Biden: «Pensateci. Pensate a quello che non ha fatto: è quasi criminale».