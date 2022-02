Gran parte dei soldi - oltre 105 milioni - sono nel Pac (comitato di azione politica) Save America, che non potrebbe trasferire la somma in vista di una futura corsa alla Casa Bianca. Ma il tycoon può spendere il denaro per condizionare le elezioni di Midterm, appoggiando i propri candidati, pagando i propri raduni, gli spot tv e persino girando dei soldi alla sua attività imprenditoriale. Insomma, può diventare il kingmaker di Midterm, come suggeriscono alcuni media Usa.