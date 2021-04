Non si è salvato dal ciclone Trump, ovviamente, neanche il presidente Joe Biden. «La sua agenda è così impopolare che non mi stupisce il fatto che non si sia ancora rivolto al Congresso a Camere unite», ha detto attaccandolo sull’immigrazione. «Gli arrivi al confine» con il Messico «sono ai livelli più alti dal 2006», ha tuonato sull’emergenza migranti, che si sta rivelando uno dei punti più deboli dell’amministrazione Biden, con 35.000 bimbi sotto la custodia delle autorità entro giugno. «Sul tema dell’immigrazione possiamo vincere le elezioni», ha aggiunto.

Su Fauci il tycoon non è stato molto più buono: «Tutto il credito che ha ricevuto è legato solo al fatto che si opponeva a me. Voleva che tutti indossassero le mascherine dopo che inizialmente non le aveva appoggiate. Avete mai visto qualcuno che ha detto così tante cazzate?».

Il linguaggio colorito dell’ex presidente non ha suscitato molte reazioni fra il pubblico, così come non lo hanno fatto le ripetute accuse al sistema elettorale sul fatto che le elezioni gli sarebbero state rubate. A strappare un sorriso ai presenti è stata invece l’idea, riferita da Trump, di ribattezzare il vaccino («vaccine» in inglese) con il termine «Trumpcine», per ribadire che senza di lui gli Stati Uniti e il mondo si sarebbero sognati un vaccino per la COVID in tempi così brevi, e sarebbero ancora nel mezzo di una crisi sanitaria senza via d’uscita.