«Riprendiamoci l’America». È Donald Trump-show in Arizona: l’ex presidente sale sul palco a Florence davanti a migliaia dei suoi sostenitori e li incanta» per un’ora e mezzo soffermandosi anche sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. «La vera insurrezione è stata il 3 novembre», il giorno dell’Election Day del 2020: «perché i democratici non indagano quella?», si chiede il tycoon descrivendo i manifestanti ora indagati come «perseguitati».