«Povero me...». Donald Trump forse non hai mai pronunciato queste parole, ma sembra essere proprio questo l’atteggiamento del tycoon in questi giorni, improntato al vittimismo, come emergerebbe dai lunghi monologhi con cui in privato intrattiene gli ospiti invitati alla Casa Bianca.

Florida ‘hot spot’ dunque, come settimane fa lo era New York. E nonostante questo lo Stato riapre in queste ore Disney World, il mega resort e parco giochi di Orlando chiuso da marzo. I paradossi di un Paese dove nella giornata di giovedì si è registrato un nuovo record di oltre 65 mila persone positive al virus, con picchi non solo in Florida ma anche in Texas, in Arizona, in Mississippi, in Tennessee.