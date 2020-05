Barack Obama e Joe Biden sono dei «corrotti» e responsabili del «più grande scandalo della storia americana». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, intervistato da Fox News, tornando sul Russiagate e sul caso Flynn, ribattezzato dal tycoon Obamagate. Per gli ex presidente e vicepresidente, Trump ha evocato il carcere: «C’è gente che dovrebbe andare in galera per questo e se tutto va nel verso giusto molte persone pagheranno».

«È un incompetente, non sa quello che fa»

L’ex presidente Obama accusa per la prima volta pubblicamente il tycoon di essere un incompetente e quest’ultimo evoca addirittura il carcere per il suo predecessore e per colui che lo dovrà sfidare nelle urne il prossimo novembre, Joe Biden.

Trump «non sa quello che fa», ha attaccato per primo Obama, sferrando un sonoro schiaffo al successore e troncando così la tradizione secondo cui un presidente in carica non viene mai criticato da chi lo ha preceduto alla Casa Bianca.

Una regola a cui Obama finora si era scrupolosamente attenuto, sottraendosi per tre anni alla luce dei riflettori e suscitando qualche critica anche da chi, nella base democratica, avrebbe voluto un suo ruolo più attivo in vista delle elezioni del 3 novembre.

Ma ora, a meno di sei mesi dal voto e nel pieno di una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, non è più tempo di restare dietro le quinte. Davanti a 1,4 milioni di contagiati in tutta America e a quasi 90 mila morti non c’è più spazio per il fair play. Anche perché gran parte di quelle vittime, oltre 1.200 nelle ultime 24 ore, appartengono alle comunità più povere e disagiate, come i neri d’America.

Ecco perché Obama ha scelto di non tacere più e per la prima volta ha sollevato pubblicamente le sue critiche parlando in un paio di eventi online per festeggiare i neolaureati del 2020. «Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno. Questa pandemia alla fine ha completamente alzato il sipario sul fatto che tantissimi uomini al comando non sanno cosa fare. E molti di loro non fingono nemmeno».

L’unica concessione al politicamente corretto Obama l’ha fatta non citando mai direttamente per nome il presidente. Ma il suo resta un atto di accusa pesantissimo, dopo le parole rubategli giorni fa durante una conversazione privata, quando definì la gestione della crisi da parte di Trump «disastrosa».

