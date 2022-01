Trump si tira indietro, non dirà nulla su Capitol Hill

Donald Trump fa marcia indietro. Alla vigilia del primo anniversario dell’assalto al Congresso l’ex presidente degli Stati Uniti annulla l’attesa conferenza stampa nella sua residenza in Florida ma nell’annunciarlo rilancia la sua teoria cospirativa delle «elezioni rubate», definendole addirittura «il crimine del secolo», mentre il presidente in carica, Joe Biden, in caduta libera nei sondaggi, si prepara giovedì a denunciare la sua «responsabilità» nell’attacco, come anticipa la Casa Bianca.

«Alla luce della faziosità e della disonestà della commissione d’inchiesta sul 6 gennaio, cancello la conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago giovedì», spiega il tycoon attaccando i democratici. «È ormai chiaro a tutti che i media non riporteranno il fatto che Nancy Pelosi negò la richiesta per la Guardia Nazionale o per l’esercito a Capitol Hill», accusa Trump, promettendo di parlare di «temi importanti» il 15 gennaio in un comizio in Arizona, che di fatto apre la sua campagna elettorale per le elezioni di Midterm a novembre.

Temi ormai familiari a tutti gli americani, dalla rivendicazione della vittoria - nonostante abbia preso oltre sette milioni di voti meno di Joe Biden e perso tutti i ricorsi in tribunale - alle accuse a 360 gradi verso il suo successore, a partire dalla pandemia per passare alla gestione dell’economia e dell’emergenza migranti al confine col Messico.

Una campagna «senza precedenti nella storia degli Usa», avverte Carl Tobias, docente di legge all’università di Richmond, secondo cui «nessun ex presidente ha tentato di fare così tanto per screditare il suo successore e il processo democratico». Tanto che oggi il 70% degli elettori repubblicani pensa che Biden sia stato eletto in modo illegittimo.

A spingere il tycoon a fare dietrofront sono stati i malumori di diversi senatori repubblicani, preoccupati che il suo punto stampa avrebbe riportato indietro il partito al dibattito sulle sue false accuse di brogli elettorali. Una pagina che il Grand Old Party vorrebbe girare.

Ma forse anche la piega che sta prendendo l’inchiesta della commissione della Camera sull’attacco al Capitol, da cui emergono sempre più prove compromettenti contro Trump e il suo entourage di un disegno apparentemente preordinato. Sviluppi che potrebbero portare a inchieste penali e sbarrargli la strada di una ricandidatura nel 2024.

Tra le ultime mosse della commissione l’invito a collaborare volontariamente rivolto all’ex vicepresidente Mike Pence, su cui si concentrarono le pressioni di Trump per bloccare e ribaltare la certificazione dell’esito elettorale.

E la convocazione di uno dei più fidati alleati e consiglieri dell’ex presidente, il popolare anchor di Fox News Sean Hannity, chiamato a spiegare i motivi della sua preoccupazione alla vigilia del 6 gennaio, come rivelano alcuni suoi nuovi sms appena diffusi.

Intanto il ministro della giustizia Merrick Garland ha fatto il punto sull’inchiesta giudiziaria, che coinvolge oltre 700 persone, di cui una settantina già condannate ma solo 30 con pene detentive. Più di 150 si sono dichiarate colpevoli.

Ma resta la polemica sulla mancata contestazione di reati eversivi, che comporta un aggravio di pena di 15 anni, nonostante i procuratori federali abbiano dichiarato pubblicamente che sicuramente i fatti si qualificano come «terrorismo domestico».

Biden e la sua vice Kamala Harris si preparano invece a parlare domani ad un paese diviso nella Statuary Hall del Campidoglio per commemorare «uno dei giorni più della democrazia», prima di una veglia di preghiera sulla scalinata del Capitol.

Il leader democratico intende e rilanciare la «minaccia esistenziale» alle libertà politiche che gli americani hanno dato finora per scontate, indicando i fatti del 6 gennaio come un pericolo ancora vivo di cui Trump porta la responsabilità.

Ma forse le parole non bastano più ad un presidente che, secondo un sondaggio di CNBC, ha chiuso il 2021 col minimo dei consensi (44%, mentre il 56% lo boccia). Biden appare in difficoltà su tutti i fronti, da una pandemia a livelli record ad una ripresa economica flagellata dall’inflazione, sino all’imbarazzante stallo al Congresso della sua agenda bloccata da un solo senatore democratico.

