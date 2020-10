(Aggiornato alle 20.25) «Sembra che ne sia immunizzato». Lo afferma il presidente degli Usa Donald Trump in un’intervista a Fox riferendosi al coronavirus. «Mi sento bene». «I medici della Casa Bianca hanno detto che non posso più trasmettere il virus», aggiunge, ribadendo che «la colpa» della pandemia è della Cina. Trump torna poi a dire che non sta usando alcun farmaco e sottolinea che il cocktail di anticorpi che gli è stato somministrato lo ha fatto sentire subito meglio.

«Joe Biden tossiva ieri, e molto. Non era una cosa bella da guardare. Ma i media non lo dicono», ha anche aggiunto Trump durante un’intervista a Fox riferendosi allo stato di salute del rivale nella corsa alla Casa Bianca. Nei giorni scorsi il presidente, in un’intervista a Sean Hannity su Fox, ha tossito diverse volte alimentando dubbi sul suo stato di salute. Nel corso del suo intervento di ieri dal balcone della Casa Bianca invece non ha tossito e la sua voce è apparsa forte.

Twitter segnala il post

Il tweet di Trump sul suo essere immunizzato «viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sulla Covid-19. Comunque Twitter ha determinato che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet resti accessibile». Lo afferma Twitter in un messaggio allegato al cinguettio in cui il presidente Usa ha scritto di aver avuto «una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo vuol dire che non posso prendere» il virus «(immunizzato) e che non posso» trasmetterlo.

La Casa Bianca chiede di riconvocare il dibattito

La Casa Bianca chiede alla commissione che organizza i dibattiti presidenziali di far tenere il secondo dibattito fra i candidati alla presidenza visto che Donald Trump ha ricevuto il via libera dei medici dopo il Covid. Lo riporta la Cnn. Il secondo dibattito era in calendario il 15 ottobre ma è stato poi cancellato di fronte al rifiuto di Trump di partecipare a un duello virtuale. La Casa Bianca chiede ora di reinserirlo in agenda. Il terzo e ultimo dibattito è in programma il 22 ottobre.

