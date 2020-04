«In un momento in cui gli americani stanno cercando di tornare al lavoro, è necessaria un’azione»: lo ha detto una portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, riferendosi all’ordine esecutivo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per sospendere temporaneamente l’immigrazione. Il presidente, ha aggiunto, «è impegnato a proteggere la salute ed il benessere economico dei cittadini americani che affrontando una situazione senza precedenti». Il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien, dal canto suo, ha detto che la misura annunciata dal tycoon è una mossa per proteggere la salute degli americani e che non sarà «dissimile» dalle restrizioni ai viaggi dalla Cina disposte il 29 gennaio scorso.