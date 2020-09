Il presidente USA Donald Trump continua a nutrire dubbi sull’onestà del voto di novembre e non assicura una transizione pacifica. Giovedì il Senato ha approvato all’unanimità una risoluzione che riafferma l’impegno per un passaggio pacifico dei poteri. Trump rischia di diventare un pericolo? Abbiamo sentito Giampiero Gramaglia che da decenni segue la politica statunitense.

Il pronunciamento del Senato basterà ad evitare che Trump contesti in modo duro l’esito delle presidenziali?

«Non sono sicuro che Trump abbia veramente in mente di fare quello che dice o abbia una strategia per il dopo voto. Piuttosto ha in mente di creare l’impressione che lui possa essere vittima di una truffa elettorale a causa del voto per posta. In pratica vuole creare i presupposti per contestare la legittimità del risultato, se lui sarà sconfitto. Nel 2000 Al Gore contestò il successo di Georege W. Bush e arrivò fino alla Corte Suprema. Trump è pronto a seguire l’esempio di Gore, in caso di sconfitta, e ad andare fino alla Corte Suprema sapendo di poter contare su una Corte amica che ha una forte connotazione conservatrice. Ritornando al voto del Senato di giovedì, direi che con esso anche i repubblicani hanno messo in guardia il presidente affinché non porti la tensione nel Paese a un livello tale da scatenare uno scontro popolare. Va infatti ricordato che l’America giunge al voto con una forte polarizzazione e anche con una forte spinta rivendicativa di una larga fascia dell’elettorato».

Mentre sul fronte degli elettori repubblicani questo atteggiamento del presidente che conseguenze potrebbe avere?

«Trump può contare su una base elettorale a cui va bene qualsiasi cosa lui dica. Si tratta di una base elettorale costituita da bianchi maschi di età tra i 40 e i 60 anni, dai lavoratori meno favoriti e meno istruiti, dagli evangelici e dai suprematisti. Si tratta di persone a cui piace il suo carattere decisionista, questo suo dire cose che normalmente non si dovrebbero dire, e usare un linguaggio un po’ grezzo. I repubblicani tradizionali, alla Romney e alla McCain, sono invece imbarazzati dal linguaggio di Trump. Però potrebbero temere il fatto che se perdono, perdono tutto, dalla Casa Bianca al Senato. Ci potrebbe quindi essere un discorso di opportunità. Vi sono però alcuni candidati repubblicani, come Susan Collins nel Maine, che sulla Corte Suprema si schierano contro Trump, perché se si schierassero a favore perderebbero l’elezione in quanto il loro elettorato è moderato e non approverebbe».

Il voto per corrispondenza, contestato dal presidente, quanto potrebbe ritardare lo scrutinio di tutte le schede?

«Questo dipende dall’organizzazione dei singoli Stati, in quanto sono loro che organizzano lo spoglio dei voti. Se uno Stato conta i voti man mano che arrivano, nel momento in cui si chiudono le urne può già annunciare il risultato. Se lo Stato ha dato disposizioni per cui tiene buone anche le schede che arrivano per posta dopo la scadenza elettorale, purché siano state spedite prima, allora ci può essere un problema, perché non si sa quando arriverà l’ultima scheda. Questo nel caso in cui i distacchi siano ristretti. Se invece il distacco tra i candidati è di 100 mila voti e ne mancano ancora 10 mila allo scrutinio, non c’è nessuna incertezza sull’esito del voto».

Tra le ipotesi che circolano sui media USA vi è anche quella di Trump che annuncia la sua vittoria senza attendere lo spoglio di tutti i voti e poi fa circolare la notizia grazie ai media a lui favorevoli. Siamo alla fantapolitica?

«Direi di sì. Se la vittoria di Trump sarà così netta da non dover aspettare i voti rimanenti, sarà Biden a riconoscere la sconfitta. Se invece la vittoria di Trump apparirà in forse, i media a lui favorevoli si contano sulle dite di una mano. La stessa Fox news quando fa i sondaggi non nasconde i dati negativi per Trump, quindi non forza la realtà del dato per fargli piacere. Del resto se Trump la sera delle elezioni, quando molti voti non sono stati contati, va in televisione e dice ‘io ho vinto’, lo zoccolo duro dei suoi elettori gli crederà, ma il resto dell’America e il Congresso non gli crederanno».

