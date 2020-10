(Dalla nostra inviata a New York) Donald Trump è ricoverato da venerdì scorso presso l’ospedale militare Walter Reed. Le sue condizioni migliorano, ma qualche dubbio ancora rimane. Sabato il presidente non ha fatto mancare un segnale, «postato» su Twitter, con il quale in sostanza ha rilanciato la sua campagna. Mentre l’intera America si interroga con ansia crescente, le notizie sulla salute di Donald Trump continuano a essere confuse e contradditorie.

Come sta il tycoon?

Sabato sera il presidente americano ha diffuso un breve video su Twitter in cui ha promesso di essere presto impegnato di nuovo nella campagna elettorale. «Non stavo tanto bene, sono venuto qui e ora sto molto meglio. Ci vorrà qualche giorno ma tornerò presto» ha spiegato. «Non volevo chiudermi nel mio appartamento alla Casa...