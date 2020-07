L’ultima conferenza di Donald Trump alla Casa Bianca è di quelle destinate a sollevare polemiche. Dopo aver annunciato di aver firmato la legge sulle sanzioni a Pechino per la stretta su Hong Kong e la fine del trattamento preferenziale per l’ex colonia britannica, il presidene ha usato per 45 minuti il pulpito del Rose Garden per attaccare il suo rivale alla Casa Bianca Joe Biden.