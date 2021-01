E si va ad aggiungere alla decisione del New York Stock Exchange (NYSE) di procedere con il delisting di tre colossi delle telecomunicazioni cinesi, China Mobile, China Telecom e China Unicom Hong Kong. Il NYSE aveva inizialmente optato per mantenere la quotazione delle tre società contravvenendo alle richieste dell’amministrazione di Trump. L’intervento del segretario al tesoro Steven Mnuchin però ha imposto la retromarcia, spingendo il NYSE ad annunciare che i tre big cinesi diranno addio alla loro quotazione americana.

Il decreto entrerà in vigore fra 45 giorni, quando Trump sarà ormai fuori dalla Casa Bianca e Joe Biden sarà presidente. Non è chiaro come la nuova amministrazione si comporterà, ovvero se attuerà o meno l’indicazione di Trump, da mesi impegnato in un duro braccio di ferro con Pechino.