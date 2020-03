(Aggiornato alle 8:48) Il presidente americano Donald Trump ha annunciato questa notte che tutti i viaggi dall’Europa verso gli Stati Uniti saranno sospesi per i prossimi 30 giorni. Svizzera inclusa. Unica eccezione sarà fatta per il Regno Unito.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di venerdì per, come ha detto lo stesso Trump, «impedire a nuovi casi di entrare nelle nostre coste».

«Sospenderemo tutti i viaggi dall’Europa agli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni. Le nuove regole entreranno in vigore venerdì a mezzanotte. Queste restrizioni saranno adattate in base alle condizioni sul campo», ha detto il presidente.

«Il divieto non verrà applicato agli scambi commerciali e di merci, così come alle persone in arrivo dal Regno Unito», ha aggiunto Trump.

Critica al Vecchio Continente

Nel suo discorso alla nazione sull’emergenza coronavirus, il presidente americano ha criticato l’Europa per non aver agito in modo sufficientemente veloce per affrontare il «virus straniero» e ha sostenuto che i cluster USA sono stati «seminati» da viaggiatori europei. «Abbiamo fatto una mossa salvavita con la Cina, ora dobbiamo intraprendere la stessa azione con l’Europa», ha spiegato.

«Sono fiducioso che continuando a prendere queste misure difficili la minaccia per i nostri cittadini si ridurrà significativamente e alla fine e sconfiggeremo rapidamente questo virus. Dall’inizio dei tempi, nazioni e persone hanno dovuto affrontare imprevisti sfide tra cui minacce per la salute su vasta scala e molto pericolose. Questo è il modo in cui è sempre stato e sempre sarà. Importa solo come rispondi e noi rispondiamo con grande velocità e professionalità».

Ue risponde: «Evitare perturbazioni economiche»

L’Unione Europea valuterà il blocco dei voli dagli Usa verso l’Europa deciso da Donald Trump. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel su Twitter, aggiungendo: «Bisogna evitare le perturbazioni economiche». Ed ha chiarito: «L’Europa sta prendendo ogni misura necessaria per contenere la diffusione del covid-19, limitare il numero dei contagi e supportare la ricerca».

