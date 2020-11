A poche ore dall’arrivo dei primi risultati elettorali, la sfida tra Donald Trump e Joe Biden è apertissima. E lo è grazie al particolare sistema elettorale statunitense, che tiene in corsa l’attuale presidente nonostante tutti i sondaggi lo diano decisamente in svantaggio nel numero di schede a suo favore. Secondo la legge statunitense, a fare la differenza per l’accesso alla Casa Bianca non è infatti l’ottenimento della maggioranza popolare, ma quella dei cosiddetti «grandi elettori». Ecco come funziona.

I grandi elettori

I grandi elettori sono 538 (pari al numero dei seggi al Congresso sommati ai 3 elettori extra concessi al Distretto di Columbia, quello della capitale) e sono i delegati che si occupano di rappresentare il volere del proprio Stato: ottenere il voto di almeno 270 di essi è ciò che porta all’elezione del presidente. Ogni Stato ne possiede di più o di meno in base al numero di abitanti ed è per questo, ad esempio, che una regione molto popolosa come la California varrà il voto di ben 55 grandi elettori, mentre altre meno abitate come il Wyoming, solo 3.

La logica per l’assegnazione dei grandi elettori ad un candidato o all’altro è quella del «winner-takes-all» (Il vincitore prende tutto): per questo, utilizzando l’esempio della California, se nello Stato dovesse essere registrato anche solo un voto di scarto tra i due candidati, tutti i 55 grandi elettori gli sarebbero assegnati in toto.

Una critica che è stata più volte mossa nei confronti di questo sistema sta nella mancata proporzionalità tra numero di abitanti e numero di grandi elettori. Se vogliamo continuare con l’esempio di California e Wyoming, si può facilmente notare come il rapporto di popolazione tra i due Stati (rispettivamente 39 milioni e 578 mila abitanti) sia di oltre 68 a 1, mentre quello dei grandi elettori è solamente di 18 a 1. Quindi può capitare che un candidato, benché largamente vincitore negli Stati più popolosi, non venga poi eletto perché perdente in quelli meno abitati.

Che la storia si ripeta?

Nel 2016 Trump aveva beneficiato delle caratteristiche di questo sistema elettorale: al computo, Hillary Clinton aveva ottenuto quasi 3 milioni di voti in più del tycoon, ma non era riuscita a superarlo nel numero di grandi elettori. La storia potrebbe ripetersi: Trump, benché i sondaggi lo diano per sconfitto nel numero di voti, potrebbe raggiungere nuovamente i fatidici 270 e guadagnarsi altri 4 anni di permanenza alla Casa Bianca.

Gli elettori «in bilico»

La sfida tra Donald Trump e Joe Biden si giocherà in 14 Stati chiave che complessivamente assegnano 197 grandi elettori. Stando alla media dei principali sondaggi calcolata dal sito RealClearPolitics, il candidato democratico avrebbe già in cassaforte 216 grandi elettori, quelli degli Stati in cui la vittoria è sicura o quasi sicura, da New York alla California, dall’Illinois alla Virginia. Trump, invece, per ora potrebbe contare su 125 grandi elettori, in gran parte negli Stati del sud, dal Kansas al Mississippi, dalla Louisiana all’Arkansas.

Tra i 14 Stati in bilico di queste presidenziali 2020, quelli che assegnano il bottino maggiore in termini di grandi elettori sono il Texas (38), la Florida (29), la Pennsylvania (20), l’Ohio (18), il Michigan (16), la Georgia (16), la North Carolina (15), l’Arizona (11), il Wisconsin (10) e il Minnesota (10).

