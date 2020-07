Il conflitto in Libia rischia di aggravarsi, dopo una nuova prova di forza dell’Egitto. Il parlamento del Cairo ha autorizzato l’invio di truppe verso Sirte, al fianco di Khalifa Haftar, per fermare l’avanzata delle forze armate di Tripoli, sostenute dalla Turchia: un via libera che potrebbe aprire le porte ad uno scontro tra due delle principali potenze della regione.

In particolare la città costiera dove nacque Gheddafi, Sirte, e al Jufra, più a sud, dove Haftar controlla una base aerea, per Sisi rappresentano la «linea rossa». Nei giorni scorsi, tra l’altro, il leader egiziano ha incontrato i leader tribali del sud della Libia, che gli avrebbero chiesto un aiuto militare.

Sisi finora ha condizionato un’azione militare in Libia all’ok del suo parlamento. Questo via libera, all’unanimità, è arrivato, con una nota in cui è stato approvato «il dispiegamento delle forze armate egiziane in missioni di combattimento fuori dai confini contro criminali milizie armate ed elementi terroristi stranieri».